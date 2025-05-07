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Жильё в Обяляе, Литва

1 объект найдено
Дом в Обяляй, Литва
Дом
Обяляй, Литва
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Очень хорошо меблированный дом с хорошей мебелью и бытовой техникой. Дом полностью оборудова…
$107,204
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