Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Неринга
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Неринге, Литва

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 28 м² в Неринга, Литва
Коммерческое помещение 28 м²
Неринга, Литва
Площадь 28 м²
Этаж 1
ПОТЕРЯЙТЕ ТОРГОВОЙ СКВАТАЛЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ - NIDOS CITY CENTER! Нида является курорт…
$304,297
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти