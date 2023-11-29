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Коммерческая недвижимость в Неринга, Литва

5 объектов найдено
Коммерческая в Неринга, Литва
Коммерческая
Неринга, Литва
Площадь 63 м²
Этаж 1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€409,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Неринга, Литва
Коммерческая
Неринга, Литва
Площадь 62 м²
Этаж 1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€405,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Неринга, Литва
Коммерческая
Неринга, Литва
Площадь 51 м²
Этаж 1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€335,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Неринга, Литва
Коммерческая
Неринга, Литва
Площадь 48 м²
Этаж 1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕД МОРЕМ В ЧЕРНОМ! Мечтаете о недвижимости на набережной? Приглашаем …
€309,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Неринга, Литва
Коммерческая
Неринга, Литва
Площадь 28 м²
Этаж 1
ПОТЕРЯЙТЕ ТОРГОВОЙ СКВАТАЛЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ - NIDOS CITY CENTER! Нида является курорт…
€267,000
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Capital
Языки общения: English
Realting.com
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