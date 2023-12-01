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Коммерческая недвижимость в Науйойи-Акмяне, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Local electricity в Науйойи-Акмяне, Литва
Коммерческая с Local electricity
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 493 м²
Этаж 1
SELLING 493.15 KV.M. PRODUCTION, INDUSTRIAL PATALTS WITH EXCLUDED 0.1028 HA IN THE LIGHT N.…
€89,000
в месяц
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