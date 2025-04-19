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Жильё в Masionys, Литва

2 объекта найдено
Дом в Masionys, Литва
Дом
Masionys, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
$526,968
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Дом в Masionys, Литва
Дом
Masionys, Литва
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продано в ЖЕЛТЫЙ ДОМ С НАСТОЯНИЕМ БАТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТОГО, УДАЛЕННОМ В ПРАВЕ Дом в жив…
$363,136
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Параметры недвижимости в Masionys, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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