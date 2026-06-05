Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Особняк
  5. Терраса

Особняки с террасой в Литве

;
Особняк Удалить
Очистить
1 объект найдено
Особняк 7 комнат в Вильнюс, Литва
Особняк 7 комнат
Вильнюс, Литва
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 792 м²
Количество этажей 2
НЕ ДЛЯ ВСЕХ. ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЖЕТ ВЫБРАТЬ. Есть дома. И есть места, которые меняют ваше…
$2,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Литве

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти