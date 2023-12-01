Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Лентварис

Земельные участки в Лентварис, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Лентварис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Лентварис, Литва
€43,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти