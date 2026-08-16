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Коммерческая недвижимость в Лентварисе, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 50 м² в Лентварис, Литва
Коммерческое помещение 50 м²
Лентварис, Литва
Площадь 50 м²
Этаж 1
РЕЗИДЕНЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕМЕДОВ С ГРОССКИМ ХОЛОДОМ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$165,255
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Capital
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