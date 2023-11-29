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Земельные участки в Lentvaris Eldership, Литва

15 объектов найдено
Земельные участки в Kariotiskes, Литва
Земельные участки
Kariotiskes, Литва
€83,000
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Земельные участки в Selioviskes, Литва
Земельные участки
Selioviskes, Литва
Продается 323,96 а от общей площади проживания два соседних участка Тракай р. Сав, Селиовиш …
€324,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Selioviskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Selioviskes, Литва
Участок 2,1575 га для продажи на озере Кульпио, Селиовиш, район Тракай. Участок всего в 20 …
€200,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Salos, Литва
70.88 участок на продажу в Вильнюсе, Гурельс. Гурелс – Уличная деревня на окраине Вильнюса,…
€70,000
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Земельные участки в Rackunai, Литва
Земельные участки
Rackunai, Литва
Домашние владения на продажу 31,58 а. участок. Айтвар г. В пентхаусе! ______________________…
€25,000
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Земельные участки в Rackunai, Литва
Земельные участки
Rackunai, Литва
47.09 НЕСКОЛЬКО ЖИВОЙ СИГНАТУРЫ ИДЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НЕСКОЛЬКОЙ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЕРМОВ, …
€150,000
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Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
РАЗДЕЛ 10.12 ARS С ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ И ВСЕМИ НИЗКИМИ, НЕ В ГАРИТЕ Продается участок жилой не…
€79,000
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Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
В живописном и красивом районе продается участок земли для строительства одноразовых / библи…
€29,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
Всего 15 мин. из центра Вильнюса, во многих любимых районах - Гуреле, участок площадью 20 ак…
€42,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Лентварис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Лентварис, Литва
€43,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
€46,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
SOLD NEW, CLOSE IN THE MAP – DURATION CARTON! PUTION RELEASE WITH THE CENTRAL CENTRAL, NEW…
€35,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
€100,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
€250,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
€33,000
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