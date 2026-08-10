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Квартиры в Лейпалингисе, Литва

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Лейпалингис, Литва
Квартира 5 комнат
Лейпалингис, Литва
Число комнат 5
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
2-комнатные и 3-комнатные апартаменты с недвижимостью 39,88 ар в историческом здании Лейпали…
$43,474
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Capital
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