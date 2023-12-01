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Жильё в Лаздияй, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Лаздияй, Литва
Дом с Furnace heating
Лаздияй, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА !!! ПОКАЗАТЬ В ГОРОДЕ ЦИСТОН, ЛАСК РАЙ Продается дом с 20-акровым участком …
€23,000
в месяц
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