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Жилье в Lapes, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Lapes, Литва
Дом
Lapes, Литва
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
PARKYDAM ELECTRICALLY INSTALLATED IN 2025 Дом полностью отремонтирован, с просторным подвало…
$346,632
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Capital
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Дом в Lapes, Литва
Дом
Lapes, Литва
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом на продажу на природе в окружении Лапеса, Каунасский район - жилье вашей мечты…
$409,149
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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