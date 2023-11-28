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Жильё в Купишкис, Литва

дома
4
4 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Купишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Купишкис, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
€19,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Купишкис, Литва
Дом с Furnace heating
Купишкис, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
€25,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Купишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Купишкис, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
€23,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Купишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Купишкис, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
СТРАНОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРОДАЖИ - РОЛИНГ, КОТОРЫЙ ПРАВО НА ЖИЗНЬ ИЛИ КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. …
€25,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
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