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Земельные участки в Кретингский район, Литва

16 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Gintarai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Gintarai, Литва
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ГОНКА КРЕТИНГА. ГЕНЕС СЕН. ОБЯЗАННОСТИ ЛЕСНОЙ ФЕРМЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС…
€105,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Stropeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Stropeliai, Литва
€16,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Кретинга, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Кретинга, Литва
€73,500
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Capital
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Земельные участки в Kluonaliai, Литва
Земельные участки
Kluonaliai, Литва
Продается земля проживания с доступом к пруду Motion Pond и общей стали в G Lent, Dirvined r…
€7,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Gencai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Gencai, Литва
ЭТО МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОМА - КАЖДЫЙ RYT МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЗЦОМ В ДЕЙСТВИИ ФОНДА, I…
€30,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kveciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kveciai, Литва
ПРОДАЕТСЯ НЕ В БЕЛОМ КОРПУСЕ, КРЕТИНГ R. ESANT 6 ЗОНА СКЛИП С ОБОРУДОВАНИЕМ ДОМАШНИЕ ПАМАТЫ …
€12,800
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Capital
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Земельные участки в Padvariai, Литва
Земельные участки
Padvariai, Литва
Продаются два приусадебных участка на берегу пруда -----------------------------------------…
€37,000
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Capital
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Земельные участки в Rubuliai, Литва
Земельные участки
Rubuliai, Литва
Lithuania, Kretinga district, Žalgiris municipality, Rubuliai village, Pievų street. Land fo…
€23,600
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Memelhaus
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kiauleikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kiauleikiai, Литва
ПОТОК 87,56 ARS В СВИНЯХ, KALVIAS G. 15 87,56 акров сельскохозяйственного участка для продаж…
€30,000
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Capital
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Земельные участки в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
Lithuania, Kretinga district, Kretinga municipality, Kurmaičiai village, Mokyklos street 4 D…
€13,500
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Memelhaus
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Земельные участки в Rudaiciai, Литва
Земельные участки
Rudaiciai, Литва
В ИМПРЕССИВНОМ МЕСТЕ, Клайпедский район, деревня Рудайчяй, земля 13200 га / 13200 м ² для пр…
€65,000
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Memelhaus
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Земельные участки в Дарбенай, Литва
Земельные участки
Дарбенай, Литва
SELLYPAS SELLOW IN Vytautos g., Artnos, Критский район. ------------------------------------…
€8,000
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Capital
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Земельные участки в Ilginiai, Литва
Земельные участки
Ilginiai, Литва
SELLYPE DE SELLOW Длина г., Юсинес км, Искусственный Сен. ----------------------------------…
€10,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Gryksiai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Gryksiai, Литва
Количество этажей 1
В НОВОМ КВАРТАЛЕ, СТРАНОВОМ КРЕТИНГОМ, ДУПУЛЬЧУ, CEDROS G. ПРОДАВАЯ ОДНОГО ВЫСОКОГО, РАСИОНН…
€30,000
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Capital
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Земельные участки в Кретинга, Литва
Земельные участки
Кретинга, Литва
€9,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Кретинга, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Кретинга, Литва
ПОСЫЛКИ ПРОДАНЫ ПОД 20 АРЕЯМИ В VYDMANTES Ищете тихое место, чтобы построить свой дом и по …
€9,000
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Capital
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