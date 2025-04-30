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Дома с гаражом в Клайпедском городском самоуправлении, Литва

Клайпеда
28
7 объектов найдено
Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Sending YOUR LABRENTIONS. The house is located in one of the most desirable Klaipeda microd…
$311,974
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Дом 4 комнаты в Клайпеда, Литва
Дом 4 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Литва, недалеко от центра третьего по величине портового города в Литве - Клайпеда ( бывший …
$275,339
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ КЛАЙПЕДЫ, ГИРУЛЯЙ. Гируляй — ​​часть горо…
$471,607
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
Продажа 2-х зональных уплотнений в одной стране, в другой стране в регионе, Гринхаус Кейс S …
$39,922
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 281 м²
Количество этажей 1
Я приглашаю вас на день открытых дверей! 7 марта с 16:00 до 18:00. Требуется предварительная…
$248,175
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 284 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ В МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНЕ, КЛАЙПЕДА Ищете уютный и комфортный дом в Клайпеде? Неболь…
$519,994
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивное предложение для тех, кто ищет курортного спокойствия недалеко от города: Дом в …
$936,767
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Параметры недвижимости в Клайпедском городском самоуправлении, Литва

с бассейном
Недорогая
Элитная
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