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Дома в Клайпедском городском самоуправлении, Литва

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Клайпеда
12
12 объектов найдено
Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
5 комнат дом на продажу в Tauralaukis, Клайпеда. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$378,196
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Современный дом - норвежская архитектура и премиальная качество Один из самых привлекательны…
$802,035
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу в Деркаклсе -----------------------------------------------------------------…
$114,771
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
РЕЗЕРВ Продано 5 Камбарных Камней (140,69 КРАДов). М. С ЮЖНЫМ ИМПАКТОМ НА ПОИНТЕ Представл…
$210,618
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Подтвержденная независимая цель Дом спроектирован и адаптирован для двух фам. Технический до…
$739,204
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 3
Большой, просторный дом на продажу в маленькой деревне Большой просторный дом является мечт…
$579,513
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
PASSENGER G. 18 SALE OF 358,29 KV. M. PLAYER 7,48 ARM LOW Мозаичная улица сегодня - живой ф…
$811,512
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
Продажа ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ КВАРТЕ, в 100 метрах от пляжа Гируляй. Эт…
$770,937
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ДОВНАМЫ с 7-ю АРМами должны быть проданы на ДАНЖЕРНОМ СКРИНГЕ ------------------------------…
$411,414
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Дом 4 комнаты в Клайпеда, Литва
Дом 4 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda City, Tauralaukis (Former Meme Area). Two halves of a semi-detached hous…
$185,673
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Дом 4 комнаты в Клайпеда, Литва
Дом 4 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Литва, недалеко от центра третьего по величине портового города в Литве - Клайпеда ( бывший …
$275,339
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 464 м²
Количество этажей 3
Паркидам 464 кв.м. ЖИВУЩИЙ ДОМ С ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ХОРОШИМИ, СОЕДИНЕННЫМИ С 9-М ЛУТОМ АГРИКУЛЬ…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Клайпедском городском самоуправлении, Литва

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