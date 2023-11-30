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30 объектов найдено
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
144 м²
2
€214,500
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Capital
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Дом
Клайпеда, Литва
94 м²
1
€160,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Клайпеда, Литва
304 м²
1
€265,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
102 м²
1
€290,000
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Capital
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Дом
Клайпеда, Литва
108 м²
1
ПРОДАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ В ОДНОМ ВЫСОКОМ ДОМЕ, ПОСЛЕДНЯЯ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА…
€284,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
124 м²
2
"В БОЛЬШОЙ МЕДЛЕННОСТИ рядом с Klaipeda SELL, оборудованная КОТЕДЖ _________________ Зелена…
€202,600
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
94 м²
2
€142,000
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Capital
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Дом
Клайпеда, Литва
205 м²
1
€599,900
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
142 м²
2
€280,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Клайпеда, Литва
349 м²
2
€418,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Клайпеда, Литва
55 м²
1
€54,000
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Capital
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Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
2
Ваши важные моменты жизни ждут в новом доме в Клайпедском почтовом отделении - альпинистском…
€299,777
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Клайпеда, Литва
79 м²
2
€312,800
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
94 м²
1
€210,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Клайпеда, Литва
99 м²
1
Часть 4-комнатного дома на продажу в Гаргдай. ----------------------------------------------…
€60,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
262 м²
2
€158,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
126 м²
2
KVEPIA FUNDS, OD ТЕЛО, КОМНАТА И ВРЕМЯ САУ – ЭТО В ВАШЕМ ДОМЕ ЖИРУЛИ. Уникальное и роскошное…
€389,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
224 м²
2
В КЛАССЕ, НЕ ИМЕЮТ КРАСОТЫ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 224 кв.м ДОМА __________________________ Рядо…
€500,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Telephone connection
Клайпеда, Литва
239 м²
1
ПРОДАНО В КЛАССЕ ДОУРА СКАЧАТЬ, БАРК Г. 22 Продается два просторных разблокированных коттедж…
€235,000
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Capital
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Дом с гаражом, с интернетом, с With furniture
Клайпеда, Литва
223 м²
2
Продается просторный 2-этажный дом с подвальным жилым домом на солнце, в Кетвере, район Клай…
€208,000
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Capital
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Дом
Клайпеда, Литва
166 м²
1
Новостройка 1 этаж с мансардой жилой дом на продажу в Шторм, Пески, Клайпедский район. Общая…
€132,000
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Capital
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Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
2
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
€167,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Клайпеда, Литва
105 м²
2
Продается дом на 4-5 комнат в Гаргинсе. Хороший район, асфальтированная улица, полностью р…
€130,000
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Capital
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Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
2
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
€168,000
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Capital
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Дом 4 спальни со стеклопакетами
Клайпеда, Литва
4
86 м²
2
Lithuania, Klaipėda City, Tauralaukis (Former Meme Area). Two halves of a semi-detached hous…
€175,000
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Memelhaus
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
385 м²
2
ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНВЕСТИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ В ОДНОМ ИЗ КЛАССОВ ПРЕЗИДЕНТА ----------------------------…
€265,000
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Capital
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Клайпеда, Литва
4
2
2
Литва, город Клайпеда, район Тауралаукис, улица Рингелио 55 ( бывший Мемель ). Продается уют…
€235,000
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Memelhaus
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
357 м²
2
€235,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
103 м²
2
€170,000
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Capital
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Клайпеда, Литва
4
2
150 м²
2
Литва, недалеко от центра третьего по величине портового города в Литве - Клайпеда ( бывший …
€280,000
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Memelhaus
Языки общения: English
Параметры недвижимости в Клайпедское городское самоуправление, Литва
с бассейном
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