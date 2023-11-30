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Дома в Клайпедское городское самоуправление, Литва

30 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
€214,500
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
€160,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Клайпеда, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Клайпеда, Литва
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
€265,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
€290,000
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ В ОДНОМ ВЫСОКОМ ДОМЕ, ПОСЛЕДНЯЯ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА…
€284,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Клайпеда, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
"В БОЛЬШОЙ МЕДЛЕННОСТИ рядом с Klaipeda SELL, оборудованная КОТЕДЖ _________________ Зелена…
€202,600
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Дом с газовым отоплением в Клайпеда, Литва
Дом с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
€142,000
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Capital
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
€599,900
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Дом с газовым отоплением в Клайпеда, Литва
Дом с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
€280,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Клайпеда, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Клайпеда, Литва
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
€418,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Клайпеда, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Клайпеда, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
€54,000
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Ваши важные моменты жизни ждут в новом доме в Клайпедском почтовом отделении - альпинистском…
€299,777
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Клайпеда, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Клайпеда, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
€312,800
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Дом с газовым отоплением в Клайпеда, Литва
Дом с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
€210,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating в Клайпеда, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Клайпеда, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Часть 4-комнатного дома на продажу в Гаргдай. ----------------------------------------------…
€60,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Клайпеда, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
€158,000
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Дом с газовым отоплением в Клайпеда, Литва
Дом с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
KVEPIA FUNDS, OD ТЕЛО, КОМНАТА И ВРЕМЯ САУ – ЭТО В ВАШЕМ ДОМЕ ЖИРУЛИ. Уникальное и роскошное…
€389,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Клайпеда, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Клайпеда, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
В КЛАССЕ, НЕ ИМЕЮТ КРАСОТЫ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 224 кв.м ДОМА __________________________ Рядо…
€500,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Telephone connection в Клайпеда, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Telephone connection
Клайпеда, Литва
Площадь 239 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО В КЛАССЕ ДОУРА СКАЧАТЬ, БАРК Г. 22 Продается два просторных разблокированных коттедж…
€235,000
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Дом с гаражом, с интернетом, с With furniture в Клайпеда, Литва
Дом с гаражом, с интернетом, с With furniture
Клайпеда, Литва
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Продается просторный 2-этажный дом с подвальным жилым домом на солнце, в Кетвере, район Клай…
€208,000
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Новостройка 1 этаж с мансардой жилой дом на продажу в Шторм, Пески, Клайпедский район. Общая…
€132,000
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
€167,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Клайпеда, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Клайпеда, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается дом на 4-5 комнат в Гаргинсе. Хороший район, асфальтированная улица, полностью р…
€130,000
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Capital
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
€168,000
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Capital
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Дом 4 спальни со стеклопакетами в Клайпеда, Литва
Дом 4 спальни со стеклопакетами
Клайпеда, Литва
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda City, Tauralaukis (Former Meme Area). Two halves of a semi-detached hous…
€175,000
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Memelhaus
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Клайпеда, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНВЕСТИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ В ОДНОМ ИЗ КЛАССОВ ПРЕЗИДЕНТА ----------------------------…
€265,000
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Capital
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Клайпеда, Литва
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Клайпеда, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, город Клайпеда, район Тауралаукис, улица Рингелио 55 ( бывший Мемель ). Продается уют…
€235,000
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Memelhaus
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Клайпеда, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 357 м²
Количество этажей 2
€235,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с сигнализацией в Клайпеда, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
€170,000
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Capital
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Клайпеда, Литва
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Клайпеда, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Литва, недалеко от центра третьего по величине портового города в Литве - Клайпеда ( бывший …
€280,000
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Memelhaus
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Параметры недвижимости в Клайпедское городское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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