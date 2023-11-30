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Коммерческая недвижимость в Клайпедское городское самоуправление, Литва

Клайпеда
14
14 объектов найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
Площадь 48 м²
Этаж 1
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
€110,000
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Коммерческая с центральным отоплением в Клайпеда, Литва
Коммерческая с центральным отоплением
Клайпеда, Литва
Площадь 1 316 м²
€1,07 млн
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Клайпеда, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Клайпеда, Литва
Площадь 95 м²
Этаж 1
€159,300
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Lift в Клайпеда, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Lift
Клайпеда, Литва
Площадь 58 м²
Этаж 3
ВЫБОР ЭКСКЛЮЗИВА BIURO PATALA В ИМЕННОМ КЛАССЕ, БЕЛЫЙ PR. 123, С ПАНОРАМНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ К П…
€115,000
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Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 309 м²
=========G1> G1> TAG1>> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Расположение потоковой Клайпеды; • 15 минут ходьбы…
€319,000
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Capital
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Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 309 м²
=========G1> G1> TAG1>> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Расположение потоковой Клайпеды; • 15 минут ходьбы…
€319,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Клайпеда, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
Площадь 485 м²
Этаж 1
485 кВ это ПРОДАЖА. М. ЗДАНИЕ С ЗЕМлей ЗЕМЛИ В КЛАССЕ! В ОДНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВЛИ, ПЕСКИ И АДМИ…
€980,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
Площадь 54 м²
Этаж 2
Административные помещения для продажи в промышленной зоне города Помещения расположены на…
€49,000
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Capital
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Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 91 м²
Этаж 1
СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛЬНОГО БУДЕЛИЦИАМА 13 отдельный вход; -патальпос отремонтиро…
€100,000
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Capital
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Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 7 400 м²
Многофункциональные помещения для торговли, офисов и хранения в новом комплексе в Клайпеде F…
€3,993
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Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 130 м²
Продается 8-9 ( ок. 130 кв.м. ) парковочные места на подземной автостоянке в центре Клайпеды…
€50,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating в Клайпеда, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Клайпеда, Литва
Площадь 109 м²
Этаж 3
В КЛАССЕ, ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС, ДЛЯ ПАТАЛПОВ ПРОИЗВОДСТВА И АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫБОРА. Помещения …
€106,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
Площадь 65 м²
Этаж 1
КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЦЕНТРА (С. ХИМКАУС Г.) В самом центре города прода…
€99,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
Площадь 309 м²
В ЗДАНИИ НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО В ПОДПИСИ 308 КВ.М. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ / КОММЕРЧЕС…
€500,000
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Capital
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