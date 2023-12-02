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Земельные участки в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Ажуолу-Буда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Ажуолу-Буда, Литва
ДОМАШНЯЯ СЕКЦИЯ ДОМОВ 17A ПРОДАЕТСЯ. -------------------------------------------------------…
€3,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Казлу-Руда, Литва
Земельные участки
Казлу-Руда, Литва
РАЗДЕЛ 30 АРА ПРОДАЕТСЯ НА УЛИЦЕ ДЕЛА В СЛУЧАЕ! IKI CITY CENTRO VOS ДОРОГА ЕГО ГОД! КОНФИДЕН…
€69,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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