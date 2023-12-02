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Дома в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

8 объектов найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
ПРОДАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С ГУАРЕЛИНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОРОДА ДЕЛА. Г…
€120,000
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Visakio Ruda, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Visakio Ruda, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
€184,000
в месяц
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kazlai I, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kazlai I, Литва
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 25 ARS И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОКОМ -----------------------------…
€85,000
в месяц
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Didziosios Zariskes, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Didziosios Zariskes, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
€75,000
в месяц
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Баготойи, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Баготойи, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
УКАЗАННЫЙ ДОМ, КОТОРЫЙ МЫ ЗАВЕРШЕНЫ В ИЗОБРАЖЕНИИ СЛУЧАЙНОЙ МАРКИРОВКИ ДЛЯ БАГОТОСОВ Инфраст…
€65,000
в месяц
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Дом в Subaciskes, Литва
Дом
Subaciskes, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ЗА ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ, Я ВЫПЛАТИЛ ГОРОДСКОЙ СУД ! Два дома с хозяйственными постройками п…
€139,000
в месяц
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Дом с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Дом с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Если вы мечтаете о просторном жилом доме в Казл Рута, это предложение для вас! Прекрасная в…
€99,900
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Capital
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Дом с Furnace heating в Subaciskes, Литва
Дом с Furnace heating
Subaciskes, Литва
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Если вы мечтаете о просторном жилом доме в Казл Рута, рядом с прекрасным городским парком Ка…
€79,900
в месяц
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Capital
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Параметры недвижимости в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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