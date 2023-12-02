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Дома в Казлу-Руда, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
ПРОДАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С ГУАРЕЛИНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОРОДА ДЕЛА. Г…
€120,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Дом с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Если вы мечтаете о просторном жилом доме в Казл Рута, это предложение для вас! Прекрасная в…
€99,900
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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