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Жильё в Казлу-Руда, Литва

4 объекта найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
ПРОДАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С ГУАРЕЛИНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОРОДА ДЕЛА. Г…
€120,000
в месяц
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Capital
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Дом с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Дом с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Если вы мечтаете о просторном жилом доме в Казл Рута, это предложение для вас! Прекрасная в…
€99,900
в месяц
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Capital
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Квартира 1 комната с камином, с Furnace heating, с Fitted в Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната с камином, с Furnace heating, с Fitted
Казлу-Руда, Литва
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/2
В ХОРОШЕМ И РАМИО МЕСТО, ОДНА КОМНАТА КУПИТЬ, 26,76 КВ. М., В СЛУЧАЕ РОДА, С. DAUKANTO G. Н…
€19,900
в месяц
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Capital
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Квартира 1 комната с парковкой, с With furniture, с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с With furniture, с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Комнаты 1
Площадь 22 м²
Этаж 1/1
ЧАСТЬ ДОМА С 2.7 в. Я ОТДЕЛЯЮ КИЕМУ, В РАМИОЕ. СДЕЛАНО КАПИТАЛ РЕМОН. ОТОПЛЕНИЕ И ТРЕТЬЕ, И…
€35,000
в месяц
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Capital
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