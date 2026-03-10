Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Каунасе, Литва

32 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Этаж 2/2
$1,159
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/3
$755
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
2-комнатная квартира в аренду в Каунасе, Литва Бывшие принципы: - удобная планировка; - для …
$453
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/3
Выделенный дом 2 кабинки были на западе, V. SLADKEVIUS G. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 номера к…
$987
в месяц
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/5
Хотите использовать лучшее в лучшем стратегическом поле? Запрет на 3 ангела, но в море. БУТ …
$638
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
$638
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
$696
в месяц
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 4/5
$568
в месяц
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
Современное 3-е здание в центре бейсбола, А. Макевиус Г. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Современная а…
$928
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 3/4
$696
в месяц
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/8
$383
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
$522
в месяц
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
$441
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/4
$615
в месяц
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/3
$846
в месяц
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/3
$672
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
$522
в месяц
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/9
$580
в месяц
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/5
$487
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 5/5
$1,739
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
$522
в месяц
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
$696
в месяц
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
$580
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/6
$1,333
в месяц
Квартира 1 комната в Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/9
$458
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 6/9
$568
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
$869
в месяц
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Новая инсталляция с Панемуной из 4 капсул. С компонентами и строительными технологиями. Подъ…
$1,278
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 3/4
Ищете уютную квартиру в тихом месте недалеко от Каунаса? 2 номера, 57 кв.м квартира в аренд…
$720
в месяц
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
$1,681
в месяц
