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Литва
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Каунас
Земельные участки в Каунас, Литва
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88 объектов найдено
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
€45,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
€290,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
€127,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
€105,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Каунас, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€49,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Каунас, Литва
€167,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Каунас, Литва
€250,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
ПРОДАЖА 10.39 А. ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В НАРСУАЛЬНОМ РАЗДЕЛ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЗАЯВЛЕНИ…
€6,100
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
€120,000
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
1,68 га участок для продажи в Нижних землях (Domeikava sen.)! Участок найден возле "Senuk Lo…
€70,000
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
€250,000
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
€60,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством
Каунас, Литва
€255,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
Продается в г. Каунас м. само., г. Рома, ул. Алко, 12.23 м. Участок под застройку с готовым …
€50,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
ПРОДАНО Р. Калантос г. 7, Кауна 7,64 а. участок, в хорошо видимом месте только после приземл…
€99,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
ДЕПАРАТОРЫ: • Чрезвычайно привлекательный и удобный в Каунасе, Кабо-Верде, Уосио г.; • Участ…
€272,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством
Каунас, Литва
€94,000
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
НЕ ИМЕЙТЕ СОВЕТ, ПАГИРД К. 12 А. ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ СКЛИП. МЕСТО ПУТИ, ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ВАШ Ч…
€25,000
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
SELLOW ЗАДАЕТ ОДНУ СТРАНУ В ДРУГОЙ ПАТОГИЧЕСКОЙ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С PATOG В ПРИВИЛЕГИЯХ,…
€80,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
€35,000
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
УЧАСТОК ПОДПИСИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГИ ПАТ А5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПУТИ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНО…
€295,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Каунас, Литва
ЭТО ПОМЕСТИТ МЕСТО, ЧТОБЫ ИСКРИВИТЬ ВАШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОМ. В НЕКОЕМ НЕМУНСКОМ КРАНТЕ, В АПСУП…
€75,000
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ТРАНСФЕКТИВНЫЙ РАЙОН. Участок прямо рядом с рекой Нерис! Вокруг прекра…
€160,000
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
Участок недвижимости рядом с Каунасом! Удобное место для строительства частного дома в жило…
€20,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
€16,900
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
€70,000
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Capital
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Земельные участки с Geodesic measurements
Каунас, Литва
527,17 акров коммерческой / промышленной на продажу - склад земельного участка Ringtai old.,…
€490,000
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Capital
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Земельные участки с Geodesic measurements
Каунас, Литва
ПОЗЖЕ ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В РАЙОНЕ КАНАНА! Умеренный г. 15. ................................…
€19,999
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Capital
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Земельные участки
Каунас, Литва
€150,000
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Земельные участки
Каунас, Литва
€10,856
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Capital
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