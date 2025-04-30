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Дома с бассейном в Каунасе, Литва

2 объекта найдено
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
$872,484
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Просторный дом с участком 9 арес с 238,59 кв.м. Этот дом был отремонтирован в 2019 году, поэ…
$284,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Каунасе, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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