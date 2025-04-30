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Дома с гаражом в Каунасе, Литва

42 объекта найдено
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
БОЛЬШАЯ ПРОДАЖА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ГИДОМ К КАНДИ И НЕРЕСУ! Отличное предл…
$376,200
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Класс А + + ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С ИГРОЙ КАУНО МИСЕ - АЛЕКСОТЕ!!! ----------------------------…
$278,876
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Дом продается в закрытом и безопасном жилом квартале. Комфортабельный дом с 3 спальнями, 2 с…
$336,300
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Дом продается в престижном месте - в окрестностях Алексотского моста и фуникулера, с участко…
$171,000
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продано 100 КВМ "Гастро". Запрещение несотрудничающих циркумстанов Локализация вашей качест…
$199,197
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продано два дома-дома-дома-каууне, Калниет Микрорайон. Смех в доме 6,72 года. Другие статусы…
$227,868
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Fresh air, bird chirping, peace - can become your daily routine! A brick building with a lar…
$86,989
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 676 м²
Количество этажей 2
In the prestigious Kaunas district, Freda, a house with a 26 -acre plot is sold! Functionall…
$815,529
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 284 м²
Количество этажей 3
Современный и качественный меблированный просторный дом с гаражом и террасой во Фреде, Кауна…
$319,376
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
В городе Каунас, Шилайнай, продается просторный приусадебный участок площадью 12,06 соток и …
$67,776
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 446 м²
Количество этажей 2
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И РОСКОШЬ - ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ В ВЫТЕНАЕ. НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА…
$434,947
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Brick house for sale in Vaišvydava, Kirša G., Kaunas Advantages: • Very quiet place; • Near…
$114,174
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
РЕЗИДЕНЦИОННЫЙ ЗАПАД, 133 ГОДА РЕЗИДЕНЦИИ, ВСЕ НЕТОЛИ МИЛК. Письмо!!! 1.3 HA. ЖИВУЩАЯ ДИСТР…
$106,554
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
In Vilkija, for 111 000 Euros Sold spacious (as much as 27,52 ares), a site with a wishy and…
$122,320
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Отправленный дом с теразами в природе Иной подход к природе и оценке жизни в мистике должен …
$364,730
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ В КАУНАСЕ!!! В желаемом Витенай, ул. Ужнерио. Продается ДОМ С ГАРА…
$343,794
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
Exceptional extremely large and spacious house in Žaliakalnis !! For sale luxurious, as much…
$429,512
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ В ОДНОМ ИЗ САМЫХ РОСКОШНЫХ МЕСТ В КАУНАСЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ УЧАСТОК …
$817,954
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Иной подход к природе и оценке жизни в мистике должен быть достигнут в жизненном цикле, неза…
$296,433
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ СТИЛЬНЫЙ И ПРОСТОРНЫЙ ДОМ В ПРЕСТИЖНОМ МЕСТЕ КАУНАСА, ВИТЕЙ. =====================…
$408,940
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продажа ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАМ НЕТОЛИ НЕМУНО, 10 МИНУТ В ЦЕНТР! = = = = = = = = = = = = = = = =…
$172,359
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
For sale an exclusive, stylish house in Varlova. The highest quality, maximum functionality,…
$218,051
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
$872,484
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Продал дом со вспышкой! Участок - 9,25 а, хороший доступ, возле леса, Каунасская лагуна, поз…
$84,819
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
The exclusive house with a fantastic view of Kaunas panorama and Neris is sold in Žaliakalni…
$391,454
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕН, НОВЫЙ РЕНУРСКИЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЗЕЛЕНЫХ . СОБСТВЕННЫЕ 6 А. СКЛИПАС В…
$790,305
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕТАЯ ИНСТАЛЬТАЦИЯ Джи! В отличном месте продается дом с просторным гаражом с качествен…
$364,800
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продажа содового дома с грузом 6 А. Самил и К., Кауно Радж. Общий: - Адрес: Gubojos g. Samy…
$76,342
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
A spacious 182 sq.m border cottage with a 4.5 -acres plot that awaits new hosts!This is a gr…
$369,240
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Незаконченное здание Продается дом площадью 116,30 кв.м класса + с просторным 13,67 участком…
$119,630
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Параметры недвижимости в Каунасе, Литва

с бассейном
Недорогая
Элитная
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