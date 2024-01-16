Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Езнас
  5. Квартиры

Квартиры в Езнас, Литва

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением в Езнас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением
Езнас, Литва
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
ПРОДАЕТСЯ УЮТНАЯ И ОЧЕНЬ ТЕПЛАЯ КВАРТИРА С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ, УЛ. ВИТАУТО, ЕЗНЕ, Р. ПРИЕНО. --…
€35,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти