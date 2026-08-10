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Жилье в Elektrenu seniunija, Литва

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Электренай
10
10 объектов найдено
Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продано Содо Хаусхолд в хороших новостях в мировом сообществе "Версаж"! СТРАНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ…
$47,095
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Квартира 3 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 4/4
Строим на карриаже электоральной мастерской - живём новыми жизнями! Колумны, стратегическое …
$104,617
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Паркидам 2. ЖИВОСТОЧНОЕ РЕЗИДЕНЦИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СЛЕДЕ 19 А. Принципы: Продается с мебель…
$253,686
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TekceTekce
Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Продайте желтый и светлый два золотых дома с жидкостью 1,6 А, и там, чтобы иметь волосы! - П…
$146,884
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Квартира 2 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
www.sarkiniai en Продажа новых зданий в электронном виде Новые квартиры для продажи в проек…
$115,351
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом на продажу в деревне Науясис Киетавишкес, Elektrėnų sav. Это отличный выбор …
$185,592
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Продайте желтый и светлый два золотых дома с жидкостью 1,6 А, и там, чтобы иметь волосы! - С…
$151,048
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Квартира 3 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/9
В тихом и красивом месте на улице Дружбы 11, недавно обставленная трехкомнатная квартира про…
$163,730
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Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Продажа помещения, финансировавшегося по принципу двух нервов! = = = = = = = = = = = = = = =…
$280,664
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Квартира 2 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
= = = = = = = = = = = = = = = = = Квартира имеет 61,90 кв/м ТЕРАСА на крыше, такого же разме…
$217,254
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