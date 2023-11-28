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Дома в Elektrenu seniunija, Литва

6 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением в Streipunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением
Streipunai, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
DASK DU ERDVES БУДЕТ ПОДЛОЖЕН В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ! АЛИНКОС Г. 3 И АЛИНКОС Г. 5! * КАЧЕСТВО ДОМА…
€52,700
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Capital
Языки общения: English
+37060499665 artur.bogdevic@capitalrealty.com
Дом в Streipunai, Литва
Дом
Streipunai, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
€149,000
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Capital
Языки общения: English
+37064023027 valdas.gandrimas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением в Abromiskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением
Abromiskes, Литва
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
DASK DU ERDVES БУДЕТ ПОДЛОЖЕН В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ! АЛИНКОС Г. 3 И АЛИНКОС Г. 5! * КАЧЕСТВО ДОМА…
€121,000
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Capital
Языки общения: English
+37060499665 artur.bogdevic@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением в Abromiskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с газовым отоплением
Abromiskes, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
DASK DU ERDVES БУДЕТ ПОДЛОЖЕН В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ! АЛИНКОС Г. 3 И АЛИНКОС Г. 5! * КАЧЕСТВО ДОМА…
€68,300
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Capital
Языки общения: English
+37060499665 artur.bogdevic@capitalrealty.com
Дом в Электренай, Литва
Дом
Электренай, Литва
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ В КАМПЕЛЬСКОМ ТЕЛЕ! ethnohut.lt продается как бизнес, принося 18…
€119,000
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Capital
Языки общения: English
+37061855656 mantas.mikociunas@capital.lt
Дом в Kakliniskes, Литва
Дом
Kakliniskes, Литва
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО С ПУРТИМИ НЕ ИМЕЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗНАКОМ, ГЕЙБОНИС В geibonyse продается идеально вы…
€139,000
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Capital
Языки общения: English
+37065535771 marija.lebedziuviene@capital.lt

Параметры недвижимости в Elektrenu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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