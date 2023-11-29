Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Электренское самоуправление

Земельные участки в Электренское самоуправление, Литва

43 объекта найдено
Земельные участки в Bajorai, Литва
Земельные участки
Bajorai, Литва
€1,000,000
Оставить заявку
Земельные участки в Buzeliai, Литва
Земельные участки
Buzeliai, Литва
€21,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Электренай, Литва
Земельные участки
Электренай, Литва
ИСКЛЮЧЕНО СОДИ ВСЕ СТРАНОВЫЕ ТРАКИ Продается усадьба на живописном участке площадью 3,32 га…
€230,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Электренай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Электренай, Литва
УКАЗАННАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ СТРАНА ПОСЛЕДНЕГО РАЗДЕЛА A GAL ECJER С ЛЕСОМ, LDC LIBER С ECJER!! …
€15,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Karkuciai, Литва
Земельные участки
Karkuciai, Литва
€49,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Joteliunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Joteliunai, Литва
€270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Paneriai, Литва
Земельные участки
Paneriai, Литва
2 инвестиционных участка для продажи в развитой деревне Гурель. Это предложение идеально под…
€255,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Paneriai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Paneriai, Литва
€19,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Elniakampis, Литва
Земельные участки
Elniakampis, Литва
€16,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Jarmaliskes, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Jarmaliskes, Литва
100 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Лай, Semeliškai old, Electroven self. -…
€5,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Krivasiunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Krivasiunai, Литва
2,2 га Сельскохозяйственный участок для продажи в Виеви, недалеко от автомагистрали А1. Глад…
€237,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Karkuciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Karkuciai, Литва
РАЗДЕЛ ПОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ R. ДОЛЖЕН К.!!! ---------------------------------------------…
€25,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kurkliskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kurkliskes, Литва
7.6021 га земельный участок на продажу в Оук-стрит, Курклик, Vievioli old, Electroven self. …
€50,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Streipunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Streipunai, Литва
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛДИНГОМ ДОМОМ ДВАРО Г. 59, ВИЛЬКАБАЛЬ К., ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. Мечтаете создат…
€40,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Mikailiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Mikailiskes, Литва
2,84 га сельскохозяйственный участок для продажи в Эйтулии, Electroven само. ОБЩАЯ ИНФОРМА…
€12,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Электренай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Электренай, Литва
9,6 га сельскохозяйственный участок для продажи в Эйтулии, Electroven само. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
€28,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Mikailiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Mikailiskes, Литва
1,71 га леса на продажу в Эйтулян, Electroven само. Лес очищен. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ● Цель – л…
€9,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Kakliniskes, Литва
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
1,6 га участок с берегом озера на продажу Elektrėnai sav. Для стреверов к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ…
€16,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Paneriai, Литва
Земельные участки
Paneriai, Литва
1.297 га участок на продажу в Вильнюсе, Гурель. Гурелс – Уличная деревня на окраине Вильнюс…
€129,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Laiciai, Литва
Земельные участки
Laiciai, Литва
46.87 сельскохозяйственный участок на продажу в селе Леливай, Электренайский район. ОБЩАЯ И…
€4,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Matukiskes, Литва
Земельные участки
Matukiskes, Литва
85 участок на продажу в русской деревне Одиннадцать. Всего в 500 м от озера Наруан. ПРЕИМУЩ…
€17,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Rudauka, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Rudauka, Литва
Александрава к., Semeliškės sen., Elektrénai r. sav. участок площадью 5,82 га с озером Безым…
€20,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Skirmantiskes, Литва
Земельные участки
Skirmantiskes, Литва
2.8 HA ЗЕМЛЯ ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ Уча…
€30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Электренай, Литва
Земельные участки
Электренай, Литва
ИНДИКАТ ДЛЯ ТРАКОВ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И РАМИО НА МЕСТЕ В течение многих лет культивируемая и ухо…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Abromiskes, Литва
Земельные участки
Abromiskes, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ ЭЛЕКТРИЦИПОМ. Рядом с участком - все городские коммуник…
€28,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Joteliunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Joteliunai, Литва
€143,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Kakliniskes, Литва
Земельные участки
Kakliniskes, Литва
2,09 га сельскохозяйственного участка для продажи в Пиренеях, в деревне Белез. ОБЩАЯ ИНФОР…
€16,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Puzinava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Puzinava, Литва
4,63 га сельскохозяйственного участка на продажу. Участок граничит с рекой Браже. Фермерская…
€49,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Jurzdika, Литва
Земельные участки
Jurzdika, Литва
2,9896 га, 0,6366 га и 1,6928 га участков на продажу. Продано все вместе. Основная информа…
€411,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Jurzdika, Литва
Земельные участки
Jurzdika, Литва
2,9896 га, 0,6366 га и 1,6928 га участков на продажу. Продано все вместе. Основная информа…
€411,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти