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Коммерческая недвижимость в Eigirdziai, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 480 м² в Eigirdziai, Литва
Коммерческое помещение 480 м²
Eigirdziai, Литва
Площадь 480 м²
В самом центре города, в стратегически удобном и оживленном месте, в отремонтированном доме …
$911,752
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