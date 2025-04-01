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Дома с гаражом в Довилайское староство, Литва

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Ketvergiai, Литва
Дом 5 комнат
Ketvergiai, Литва
Число комнат 5
Площадь 327 м²
Lithuania, Klaipėda district, Ketvergiai village, in a very beautiful place, near the forest…
$386,572
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Дом в Medsedziai, Литва
Дом
Medsedziai, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
5-room house for sale in Klaipeda district, Shikar village. This house will be perfect for p…
$234,692
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Дом в Kuliai, Литва
Дом
Kuliai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Оставьте точку - СТРАНА ИГРАТЕЛЯ ДОВИНА, ИЗ ДРУГИХ ТУПЛЕННЫХ И СЕТЕЙНЫХ ЦЕНТРОВ! Просторный…
$146,152
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Дом в Lebartai, Литва
Дом
Lebartai, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Продажа незаконченный строительный дом в районе Клайпеды -----------------------------------…
$59,346
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Параметры недвижимости в Довилайское староство, Литва

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