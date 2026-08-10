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Жилье в Довилайском старостве, Литва

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дома
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4 объекта найдено
Дом в Ketvergiai, Литва
Дом
Ketvergiai, Литва
Площадь 166 м²
Литва, Клайпедский район, коммуна Довилай, село Кетвергиай, улица Лиетувининку 42, усадьба н…
$58,637
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Дом 4 комнаты в Svepeliai, Литва
Дом 4 комнаты
Svepeliai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Jonušai village, Lymanto street 33 (former Memel area). Fully …
$408,318
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Дом 5 комнат в Ketvergiai, Литва
Дом 5 комнат
Ketvergiai, Литва
Число комнат 5
Площадь 327 м²
Lithuania, Klaipėda district, Ketvergiai village, in a very beautiful place, near the forest…
$386,572
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LDV InvestLDV Invest
Дом 5 комнат в Ketvergiai, Литва
Дом 5 комнат
Ketvergiai, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Кетвергяй ( бывшая Мемельская зона ), в очень хорошем мест…
$275,339
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Параметры недвижимости в Довилайском старостве, Литва

с гаражом
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