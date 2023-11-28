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Жильё в Довилайское староство, Литва

дома
5
5 объектов найдено
Дом с балконом, с гаражом в Kuliai, Литва
Дом с балконом, с гаражом
Kuliai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€145,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с гаражом в Lebartai, Литва
Дом с гаражом
Lebartai, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
ДОМ - SODYBA Крупный рогатый скот в Клайпеде. ---------------------------------------------…
€240,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ketvergiai, Литва
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ketvergiai, Литва
Комнаты 5
Площадь 327 м²
Литва, Клайпедский район, деревня Кетвергяй, в очень красивом месте, недалеко от леса, на по…
€390,000
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Memelhaus
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом в Ketvergiai, Литва
Дом
Ketvergiai, Литва
Площадь 166 м²
Литва, Клайпедский район, Довилайская коммуна, деревня Кетвергяй, улица Lietuvininkų 42, уса…
€55,000
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Memelhaus
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ketvergiai, Литва
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ketvergiai, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Кетвергяй ( бывшая Мемельская зона ), в очень хорошем мест…
€280,000
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Memelhaus
Языки общения: Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Довилайское староство, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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