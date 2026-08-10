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Коммерческая недвижимость в Дарбенае, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 376 м² в Дарбенай, Литва
Коммерческое помещение 1 376 м²
Дарбенай, Литва
Площадь 1 376 м²
Этаж 1
Продается здание - 1375,52 кв.м. ( бывшая свинина ) с 1,0027 га земли. Информация об активе…
$159,557
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