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Коммерческая недвижимость в Дарбенай, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Дарбенай, Литва
Коммерческая
Дарбенай, Литва
Площадь 1 376 м²
Этаж 1
Продается здание - 1375,52 кв.м. ( бывшая свинина ) с 1,0027 га земли. Информация об активе…
€140,000
в месяц
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Capital
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