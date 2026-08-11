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Коммерческая недвижимость в Baisogala, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 41 м² в Baisogala, Литва
Коммерческое помещение 41 м²
Baisogala, Литва
Площадь 41 м²
Этаж 1
ВЫПОЛНЕНИЕ ВОПРОСНОВНОСТИ СВЕТА В ЦЕНТРНОЙ ЧАСТИ РАЗВИТИЯ!!! ____________ Принципы: - Помеще…
$34,650
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