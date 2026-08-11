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Жилье в Baisogala, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Baisogala, Литва
Квартира 2 комнаты
Baisogala, Литва
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/1
Продажа 2 кабинок. Две квартиры - 2 комнаты и 1 комната - в одном здании на первом этаже. Их…
$11,735
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Capital
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Дом в Baisogala, Литва
Дом
Baisogala, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Подвергнутые процессуальные действия в бейзогене с большой болезнью ------------------------…
$87,843
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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