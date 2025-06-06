Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Avizieniu seniunija
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Avizieniu seniunija, Литва

Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ezeraiciai, Литва
Квартира 2 комнаты
Ezeraiciai, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Приглашаем первых жителей «ВИЛОН Сити» увидеть и поселиться в квартирах типа «ВИЛОН хаус» ил…
$156,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Bendoriai, Литва
Квартира 3 комнаты
Bendoriai, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Продается в 3-х кабинах! -------------------------------------------------------------------…
$161,836
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Bendoriai, Литва
Квартира 2 комнаты
Bendoriai, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Продажа света и желтого 2 карбона, построенного на костре с 2 моря Квартира расположена в му…
$192,686
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Bendoriai, Литва
Квартира 3 комнаты
Bendoriai, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Продается в 3-х кабинах! -------------------------------------------------------------------…
$160,400
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Avizieniu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти