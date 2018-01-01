Недвижимость Zālīša 6

“Тейка” ограничена в перспективах своего развития, потому что плотно застроена и возможности застройки новых квартир значительно ограничены. Строительство Тейки сочетает в себе гармонию жизни в частных и многоквартирных домах с начала 19 века. Это прекрасная возможность стать частью этой уникальной части города.
“Zālīša iela 6”- это новый проект, сочетающий в себе часть исторического здания и новое здание. Историческая часть дома была построена в 1934 году, а в 2016 году капитальный ремонт здания был полностью завершен, в результате чего были созданы 4 гармоничные квартиры разной площади и планировки. Новостройка построена и сдана в 2020 году на 6 квартир. Всего в проекте 10 квартир. У проекта своя, разграниченная прилегающая территория.
“Будь своим хозяином тепла” Каждая квартира имеет свой индивидуальный котел. В новостройке во всех квартирах полы с подогревом. Реализация проекта предназначена для людей, которые будут в нем жить.
Объект состоит из:
№ 1 реконструированный довоенный дом (4 квартиры)
№ 2 Новостройка (6 квартир)
№ 3 Закрытые навесы
Параметры объекта
Год сдачи
2021
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Частичка мирового наследия в тихом центре Риги!
Квартиры в памятнике архитектуры югендстиля.
27 квартир бизнес-класса в полностью реновированном здании
Здание построено в 1911 году архитектором Николаем Нордом. Это яркий образец рижского югендстиля с ощутимым влиянием британского модерна и неоклассицизма.
С должным вниманием к каждой детали
Мы провели масштабное архитектурное исследование, бережно восстановили сохранившиеся элементы изначального декора, с точностью воспр
Дополнительная информация
Тихий центр в самом приятном смысле слова
Улица Антонияс — это спокойная и красивая улица в тихом центре — самой престижной части исторического центра Риги. Все преимущества посольского района — всего в паре минут ходьбы. В распоряжении жильцов TWENTY — благоустроенный зелёный двор.
Необычный образец рижского югендстиля
Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма.
Всё для комфортной и безопасной жизни
В доме два подъезда, каждый из которых оборудован домофоном и видеокамерами. В подъездах есть лифты и помещения для детских колясок и велосипедов. Вместе с квартирой жильцы могут приобрести также парковочные места.
Необычный образец рижского югендстиля
Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма.
Разнообразие планировок
У вас большая семья, каждый член которой ценит своё личное пространство?
Или вы — успешный молодой профессионал с динамичным стилем жизни?
В TWENTY вы найдёте жильё на любой вкус — от компактной квартиры площадью 42 м2 до пентхауса с тремя спальнями площадью 134 м2.
Ваш собственный интерьер
TWENTY — это памятник архитектуры, в котором вы вольны создать свой неповторимый мир. Мы предлагаем квартиры с белой отделкой для воплощения вашего индивидуального видения. Мы будем рады предоставить услуги опытных дизайнеров, которые претворят ваши замыслы в реальность.
Наш бизнес-центр расположен на территории площадью 24 000 м² и занимает почти квартал между улицами Brīvības gatve, Gustava Zemgala gatve и Ūnijas.
Комплекс объединяет офисные, торговые и складские помещения, состоит из шести корпусов.
Выбери квартиру с видом на Верманский сад
Можно приобрести квартиры в центре Риги у самого Верманского сада. Дом полностью реновирован и устанавливается лифт. Определенно хорошая инвестиция в будущее, которая никогда не потеряет свою ценность.
Лестничная клетка - реновированная, лифт, ключ кодов
Ремонт и планировка квартир - квартиры предлагаются с белой отделкой, в настоящее время разрабатываются небольшие (50 кв.м.) двухкомнатные квартиры, но доступны на резерв разного размера, даже большие 4-комнатные квартиры с террасой.
Квартиры доступны также в рассрочку со стороны собственника, без банка и кредитных процентов.
Строительные работы планируются в 3-м квартале 2022 года.
Цены на квартиры – 3'000EUR/квм