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Недвижимость Zālīša 6

Рига, Латвия
от
€129,947
;
19
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О комплексе

“Тейка” ограничена в перспективах своего развития, потому что плотно застроена и возможности застройки новых квартир значительно ограничены. Строительство Тейки сочетает в себе гармонию жизни в частных и многоквартирных домах с начала 19 века. Это прекрасная возможность стать частью этой уникальной части города. “Zālīša iela 6”- это новый проект, сочетающий в себе часть исторического здания и новое здание. Историческая часть дома была построена в 1934 году, а в 2016 году капитальный ремонт здания был полностью завершен, в результате чего были созданы 4 гармоничные квартиры разной площади и планировки. Новостройка построена и сдана в 2020 году на 6 квартир. Всего в проекте 10 квартир. У проекта своя, разграниченная прилегающая территория. “Будь своим хозяином тепла” Каждая квартира имеет свой индивидуальный котел. В новостройке во всех квартирах полы с подогревом. Реализация проекта предназначена для людей, которые будут в нем жить. Объект состоит из: № 1 реконструированный довоенный дом (4 квартиры) № 2 Новостройка (6 квартир) № 3 Закрытые навесы
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Год сдачи
Год сдачи
2021
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Zālīša 6
Рига, Латвия
от
€129,947
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