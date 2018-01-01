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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Армении

1 объект найдено
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Ереван, Армения
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Ереван, Армения
Площадь 822 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду двухэтажное офисное помещение площадью 822 кв.м, на проспекте Баграмяна. 2-…
€19,394
за сутки
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