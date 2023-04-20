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Земельные участки в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

4 объекта найдено
Земельные участки в Uschevicy, Россия
Земельные участки
Uschevicy, Россия
€ 7,265
Участок 15 соток, на нем имеется электричество 15кВт.,хоз. постройка. Участок категории Л…
Земельные участки в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
€ 11,064
В восьмидесяти километрах от СПб срочно продается земельный участок 16,5 сот. в д. Большие …
Земельные участки в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
€ 14,194
Предлагается  к срочной продаже земельный участок с недостроенным бревенчатым домом в …
Земельные участки в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
€ 6,482
Ленинградская область, Волосовский район, д. Руссковицы. Продам Земельный участок 15 сот, в…
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