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Купить земельный участок на Северном Кипре

35 объектов найдено
Земельные участкив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 124,654
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Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 181,900
Продается земельный участок площадью 582 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,300
Продается земельный участок площадью 538 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 532 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 192,950
Продается земельный участок площадью 619 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 194,650
Продается земельный участок площадью 626 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 179,350
Продается земельный участок площадью 574 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 186,150
Продается земельный участок площадью 592 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 530 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 529 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 526 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 525 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 525 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 531 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,850
Продается земельный участок площадью 545 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 532 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 204,850
Продается земельный участок площадью 658 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 167,450
Продается земельный участок площадью 547 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 716 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,075,000
Продается земельный участок площадью 1320 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 164,500
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. В Никосии. Территориальная зона: Ka8Коэффицие…
Земельные участкив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 43,997
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 2964 кв.м. В Никосии
Земельные участкив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 34,569
Земельные участкив Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
6 690 м²
€ 85,898
Земельные участкив Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
100 335 м²
€ 28,179
Земельные участкив Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
61 541 м²
€ 602,334
Земельные участкив Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
4 113 м²
€ 51,853
Земельные участкив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
529 м²
€ 39,806
Земельные участкив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
612 м²
€ 45,044

Недвижимость на Северном Кипре — выгодная инвестиция в жилье у моря

Северный Кипр — это вековая история, умело вплетенная в современность. Небольшая территория относительно недавно получила признание, а вместе с ней и новый этап развития. Эта часть острова отличается благоприятным климатом и динамичным преображением.

Преимущества покупки недвижимости на Северном Кипре

Сейчас республика переживает инвестиционный бум. Она успешно конкурирует с рынками стран Средиземноморья, включая Францию, Италию и Испанию. Чем страна так привлекательна для вложения средств? Прежде всего, безвизовым режимом и полной безопасностью. Территориально она расположена так, что курортный сезон в ней длится 28 недель в году — с апреля по середину ноября. Это позволяет сдавать жилье в аренду почти круглый год. К популярным городам и курортным местечкам относятся Фамагуста, Искеле, Боаз, Саламис, Ларнака.

Это настоящий рай для тех, кто решил сменить суровый климат и уехать на ПМЖ поближе к морю. Здесь благоприятная среда для семей с детьми. Для молодежи есть возможность получить европейское образование в шести университетах по доступной стоимости.

Сейчас купить недвижимость на Северном Кипре можно недорого относительно других европейский стра. Квартиры и дома сдаются с сантехникой, оборудованной кухней, полной чистовой отделкой. Остается только докупить немного мебели и предметов декора — жилье готово для проживания. Выбор огромен: от небольших дешевых студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир до просторных элитных вилл.

К преимуществам размещения можно отнести отсутствие точечной застройки. Почти вся жилая недвижимость возводится целыми комплексами с необходимой инфраструктурой на огороженной территории. В них предусмотрены открытые бассейны, магазины, кафе, детские сады и другие предприятия сферы услуг, например, прокат велосипедов.

На Северном Кипре полностью решены вопросы, касающиеся государственной бесплатной медицины, доступной и иностранцам (кроме стоматологических услуг). Получить медицинское обслуживание можно и в частных клиниках.

Условия приобретения

При выборе застройщика в приоритете остаются местные надежные компании, зарекомендовавшие себя в этом бизнесе, имеющие хорошие отзывы покупателей.

Среди бонусов покупки можно отметить возможность рассрочки. Первоначальный взнос начинается от 25%. Далее различными программами выплаты предусмотрены в течение 3-4 лет. Владение недвижимостью на Северном Кипре дает возможность оформить в течение 21 дня ВНЖ (вида на жительство).

Процедура получения кредита в республике самая простая во всей Европе, так как кредиторами являются не банки, а сами застройщики. Стоит отметить также высокую рентабельность покупки недвижимости для дальнейшей перепродажи. Это связано с ростом цен на жилье в среднем на 10% в год. Если купить жилье на начальном этапе застройки и продать по завершению, прибыль от сделки может составить до 35% от первоначальной цены недвижимости.

По европейским меркам здесь самые низкие налоги на недвижимость:

  • НДС — 5% от полной стоимости жилья;
  • гербовый сбор — 0,5%;
  • налог на передачу титула (прав) — 3%.

Квартира или дом окупаются в среднем за 10-12 лет.

Для потенциальных покупателей недвижимости на Северном Кипре организуются бесплатные смотровые туры на три дня. За это время есть возможность посмотреть недвижимость, оценить инфраструктуру и познакомиться с этой прекрасной республикой.

После покупки квартиры заботы о сервисном обслуживании и сдачи внаем берет на себя управляющая компания комплекса. Они занимаются заселением-выселением арендаторов. Инвестор ежегодно получает фиксированный процент от стоимости жилья.

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