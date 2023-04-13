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Купить земельный участок в Италии

161 объект найдено
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
270 000 м²
Цена по запросу
Земля около 27,00 га в холмистой местности - все пахотные земли с восточной экспозицией. Кот…
Земельные участки 10 комнатв San Felice del Benaco, Италия
Земельные участки 10 комнат
San Felice del Benaco, Италия
10 Количество комнат 1 075 м²
€ 350,000
В самом сердце Вальтенези, в местечке Парадизо в Сан-Феличе-дель-Бенако, находится этот прек…
Земельные участки 16 200 комнатв Manerba del Garda, Италия
Земельные участки 16 200 комнат
Manerba del Garda, Италия
16200 Количество комнат 16 200 м²
€ 1,700,000
Мы предлагаем уже урбанизированный участок под застройку площадью 16 200 кв. М с жилым напра…
Земельные участки 1 комнатав Lonato del Garda, Италия
Земельные участки 1 комната
Lonato del Garda, Италия
1 Количество комнат 1 200 м²
€ 500,000
Отель Garda Haus Padenghe расположен в стратегическом месте, удобном для центра, озера и пут…
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
220 000 м²
Цена по запросу
Земля 22,00 га на средних холмах с юго-западной экспозицией. В основном пахотные земли, паст…
Земельные участкив Мачерата, Италия
Земельные участки
Мачерата, Италия
15 000 м²
€ 100,000
Land of 1.50 hectares with olive grove and spring with water a stone's throw from the sferisterio
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
930 000 м²
Цена по запросу
Land of about 93.00 hectares typically hilly with different exposures. Arable part about 70 …
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
20 000 м²
€ 8,000
Земля 2,0 га на холмистом лесу
Земельные участкив Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
130 000 м²
Цена по запросу
Земля около 13,00 га на очень нежном холме в доминирующем положении с легким доступом
Земельные участкив Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
55 000 м²
Цена по запросу
Земля около 5,50 га на пологом холме с хорошей экспозицией и удобным доступом
Земельные участки 7 спаленв Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
Земельные участки 7 спален
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
14 Количество комнат 531 м²
€ 5,200,000
In the area of Valpolicella Classico, Refined Farmhouse recently renovated with swimming poo…
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
500 000 м²
Цена по запросу
Земля 50,00 га в одном корпусе, из которых 30,00 плоских и 20,00 в средних и пологих холмах.…
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
1 490 000 м²
Цена по запросу
Компания из 149,00 га, из которых 90,00 га - лес, 30,00 га - пахотные 20:00, пахотные земли,…
Земельные участкив Piazza Fazzini, Италия
Земельные участки
Piazza Fazzini, Италия
870 000 м²
Цена по запросу
Земля 6000 квадратных метров на равнинах
Земельные участкив Camporotondo di Fiastrone, Италия
Земельные участки
Camporotondo di Fiastrone, Италия
45 000 м²
Цена по запросу
Тартуфогенская земля около 7,0 га в 7 км от очаровательного положения Асколи-Пичено
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
110 000 м²
Цена по запросу
Таунхаус в хорошем состоянии. Три спальни две ванные комнаты кухня гостиная прачечная два ба…
Земельные участкив San Severino Marche, Италия
Земельные участки
San Severino Marche, Италия
300 000 м²
Цена по запросу
Старый фермерский дом для ремонта на двух этажах с кирпичом для лоджии площадью 80 кв. М. ( …
Земельные участки 12 комнатв Camporotondo di Fiastrone, Италия
Земельные участки 12 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
12 Количество комнат 430 000 м²
Цена по запросу
Дом отдыха в красивом месте, полностью отремонтированный на 7000 квадратных метров земли усл…
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
53 500 м²
Цена по запросу
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
270 000 м²
Цена по запросу
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
20 000 м²
Цена по запросу
Земля на окраине села все поля хорошо выставлены с несколькими аксессуарами 30 кв.м. Front S…
Земельные участки 16 комнатв Терни, Италия
Земельные участки 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат 130 000 м²
Цена по запросу
Недавно построенные квартиры будут настроены на заказ. Отрезки от 82 до 110 кв.м. Гараж балк…
Земельные участки 16 комнатв Терни, Италия
Земельные участки 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат 100 000 м²
Цена по запросу
Плоская земля с фасадом на главной дороге к месту назначения ( в настоящее время используетс…
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
500 000 м²
Цена по запросу
Сельский дом для реставрации ( смежная грунтовая дорога ) на двух этажах ( 100 + 80 ) без ма…
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
400 000 м²
Цена по запросу
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
140 000 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1582Название недвижимости: Casa PicchioРасположение: в странеГород / Город…
Земельные участкив Rocca San Casciano, Италия
Земельные участки
Rocca San Casciano, Италия
2 600 000 м²
Цена по запросу
Сельский дом отремонтирован в 2004 году и состоит из трех жилых единиц примерно на 200 м2. С…
Земельные участкив 70 70, Италия
Земельные участки
70 70, Италия
600 000 м²
Цена по запросу
Сельский дом отремонтирован в 2004 году и состоит из трех жилых единиц примерно на 200 м2. С…
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
1 780 000 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Земельные участкив Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
4 000 000 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …

Недвижимость в Италии — огромный выбор жилья на любой вкус

Италия у многих ассоциируется с солнцем, теплом и невероятным культурным наследием. Ее удивительные природные пейзажи захватывают дух и вызывают настоящий восторг даже у бывалых путешественников. В стране царит совершенно особая атмосфера, которая отличается неповторимым национальным колоритом.

Перед жителями Италии открываются широкие возможности для самореализации. Высокий уровень жизни в этой стране позволяет людям хорошо одеваться, вкусно питаться и много путешествовать. Около 60% населения страны трудоустроено и имеет высшее образование. Продолжительность жизни в среднем составляет 83 года, что объясняется высоким уровнем медицинского обслуживания.

Нюансы покупки недвижимости в Италии

Недвижимость в Италии можно приобрести по достаточно демократичной цене, на которую оказывает влияние наличие у покупателя вида на жительство либо гражданства. Для граждан страны экономия на покупке жилья составляет около 7%. Для того чтобы купить недвижимость в Италии, необходимо пройти определенные этапы. Сначала следует внести предоплату за выбранный объект, сумма которой может варьироваться от 10% до 30% от общей стоимости жилья. Затем необходимо открыть банковский счет и получить налоговый код. На следующем этапе проводится проверка нотариусом выбранного объекта недвижимости и подписание предварительного договора с обязательной уплатой залога. Основной договор купли-продажи подписывается покупателем и продавцом только у нотариуса и подлежит его заверению.

Законодательством страны иностранцам разрешено приобретать все типы объектов недвижимости, включая незастроенные земельные участки. Следует отметить, что такая покупка не дает автоматического права на получение вида на жительство. Иностранцы, также как и жители страны, обязаны оплачивать ежегодные налоги и коммунальные услуги.

Какая жилая недвижимость здесь продается?

Покупателям в Италии предлагаются разные типы жилья, среди которых есть:

  • дома,
  • квартиры,
  • апартаменты,
  • виллы и другие типы недвижимости.

Купить недвижимость в Италии можно как на известных курортах, так и в окружении красивейших озер или бескрайних виноградников. Диапазон цен на жилье очень широк, поэтому подобрать для себя оптимальный вариант смогут люди с разными требованиями и вкусовыми предпочтениями.

Стоимость итальянской недвижимости

Итальянский рынок недвижимости удивляет своими контрастами. В этой стране находятся огромные элитные особняки, но в тоже время покупателям доступны и современные однокомнатные квартиры, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания. На цену жилья оказывает непосредственное влияние месторасположение объекта, регион, наличие вблизи необходимой инфраструктуры, близость к морю и целый ряд других факторов.

Наиболее дешевые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры можно найти в южных регионах страны. В сельскохозяйственных районах Италии заключенные сделки по продаже жилья по невысокой стоимости в последнее время бьют все рекорды. Также большим спросом пользуются дома и квартиры в таких крупных городах, как Рим, Милан и Венеция. Проживание в этих мегаполисах имеет большие преимущества, что подтверждается многочисленными положительными отзывами тех людей, которые переехали в эту страну на ПМЖ.

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