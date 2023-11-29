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Отели в Вибо-Валентия, Италия

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель с портье в Вибо-Валентия, Италия
Отель с портье
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 3
Отель расположен на первой линии в городе-порту Вибо Марина на знаменит…
€5,00 млн
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Dolce Calabria
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Отель 48 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Tropea, Италия
Отель 48 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Tropea, Италия
Количество спален 48
Кол-во ванных комнат 49
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Отель 3* находится в городе Тропеа. К услугам гостей оформленные в классическом стиле номера…
€900,000
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Отель 93 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vibo Valentia, Италия
Отель 93 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vibo Valentia, Италия
Количество спален 93
Кол-во ванных комнат 93
Площадь 1 200 м²
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€2,60 млн
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Отель 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ricadi, Италия
Отель 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ricadi, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
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€390,000
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