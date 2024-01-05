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Таунхаусы в Верона, Италия

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6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 3 спальни
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
В городке Торри дель Бенако, на холмах, в окружении зелени, мы предлагаем к продаже эту недв…
€590,000
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Таунхаус 2 спальни в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
На зеленых холмах городка Торри-дель-Бенако, в местечке Альбизано, мы предлагаем этот восхит…
€625,000
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Таунхаус 2 спальни с оптоволокном в Affi, Италия
Таунхаус 2 спальни с оптоволокном
Affi, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Недавно построенный дом в жилом районе в двух минутах от центра городка Кавайон Веронезе и в…
€795,000
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Таунхаус 2 спальни в Costermano sul Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
В прекрасном городке Гарда, недалеко от исторического центра и озера, в тихом жилом районе, …
€560,000
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Таунхаус 2 спальни в Bardolino, Италия
Таунхаус 2 спальни
Bardolino, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
В двух шагах от центра живописного городка Бардолино, мы предлагаем необычную недвижимость, …
€850,000
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Таунхаус 2 спальни с дорогой в Peschiera del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с дорогой
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Характерный трехэтажный дом на берегу озера, отреставрированный и уникальный, с прямым видом…
€820,000
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Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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