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Коммерческая недвижимость в Венеция, Италия

Венеция
4
6 объектов найдено
Отель 5 спален в La Favorita, Италия
Отель 5 спален
La Favorita, Италия
Комнаты 6
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается  4 * Отель имеет 98 номеров, из которых 8 но…
€10,50 млн
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Red Feniks
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Отель 5 спален в Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
Комнаты 6
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
€7,50 млн
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Red Feniks
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Отель 5 спален в Noventa di Piave, Италия
Отель 5 спален
Noventa di Piave, Италия
Комнаты 6
IT-200618-2. Отель 3 * в Новента-ди-ПьявеПродается 3 * Отель, расположен в Noventa di Piave,…
€7,00 млн
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Red Feniks
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Коммерческая в Венеция, Италия
Коммерческая
Венеция, Италия
IT-200618-7. B продаже остров у берегов ВенецииB продаже остров у берегов Венеции. Окружност…
€2,00 млн
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Red Feniks
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Отель 5 спален в Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
IT-200618-5. Венеция. Отель 3 *Продается 3 * Отель, Venezia, alla Ca'Doro, полностью отремон…
€11,00 млн
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Red Feniks
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Отель 5 спален в Венеция, Италия
Отель 5 спален
Венеция, Италия
Комнаты 6
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 *Продается 4-звездочный отель - бутик, категория lusso…
€13,50 млн
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Red Feniks
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Типы недвижимости в Венеция

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