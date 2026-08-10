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Коммерческая недвижимость в Венеции, Италия

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Венеция
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6 объектов найдено
Коммерческое помещение в Венеция, Италия
Коммерческое помещение
Венеция, Италия
IT-200618-7. B продаже остров у берегов ВенецииB продаже остров у берегов Венеции. Окружност…
$2,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель в Noventa di Piave, Италия
Отель
Noventa di Piave, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-2. Отель 3 * в Новента-ди-ПьявеПродается 3 * Отель, расположен в Noventa di Piave,…
$8,21 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель в Местре, Италия
Отель
Местре, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается  4 * Отель имеет 98 номеров, из которых 8 но…
$12,31 млн
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Отель в Венеция, Италия
Отель
Венеция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 *Продается 4-звездочный отель - бутик, категория lusso…
$15,82 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель 1 000 м² в Венеция, Италия
Отель 1 000 м²
Венеция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
IT-200618-5. Венеция. Отель 3 *Продается 3 * Отель, Venezia, alla Ca'Doro, полностью отремон…
$12,89 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель в Венеция, Италия
Отель
Венеция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
$8,79 млн
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Red Feniks Montenegro
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Типы недвижимости в Венеции

отели
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