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Виллы в Valsolda, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Valsolda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Valsolda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
A few minutes from the city of Lugano and the center of Porlezza and Menaggio, we find this …
€3,20 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Valsolda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Valsolda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
€1,70 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Valsolda, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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