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Виллы в Unione di Comuni Montani Colline del Fiora, Италия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Manciano, Италия
Вилла 4 комнаты
Manciano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
IT-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой  деревушке,  в самом сердце тосканской …
$1,13 млн
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Параметры недвижимости в Unione di Comuni Montani Colline del Fiora, Италия

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