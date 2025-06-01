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Таунхаусы в Unione dei comuni della Versilia, Италия

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6 объектов найдено
Таунхаус в Lido di Camaiore, Италия
Таунхаус
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Дом расположен в Лидо ди Камайоре (всего в 2 км от моря) и имеет великолепный вид на горы (к…
$478,812
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Таунхаус в Lido di Camaiore, Италия
Таунхаус
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Очень уютный, выполненный со вкусом дом недалеко от моря. Расстояние до моря 850 метров. Ли…
$729,618
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Таунхаус в Stiava, Италия
Таунхаус
Stiava, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
На холмах Версилии, продается вилла (необходим ремонт) с одобренным проектом для строительст…
$900,623
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Таунхаус в Виареджо, Италия
Таунхаус
Виареджо, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уютный таунхаус в Виареджио расположен в престижном районе города, в 20 метрах от соснового …
$399,010
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Таунхаус в Marina di Pietrasanta, Италия
Таунхаус
Marina di Pietrasanta, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Марина ди Пиетрасанта, половина дома рядом с морем. Продаётся половина дома, с 3-х сторон о…
$399,010
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Таунхаус в Giustagnana, Италия
Таунхаус
Giustagnana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Небольшой трехэтажный дом находится в 6 км.от моря самого престижного курорта Италии – Форте…
$102,603
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Параметры недвижимости в Unione dei comuni della Versilia, Италия

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