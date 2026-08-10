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Квартиры в Unione dei comuni della Versilia, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Виареджо, Италия
Квартира 4 комнаты
Виареджо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
$703,320
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Квартира 5 комнат в Marina di Pietrasanta, Италия
Квартира 5 комнат
Marina di Pietrasanta, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
$1,64 млн
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Параметры недвижимости в Unione dei comuni della Versilia, Италия

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