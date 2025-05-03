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Таунхаусы в Unione dei Comuni della Val Vibrata, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 9 комнат в Colonnella, Италия
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
Число комнат 9
Площадь 180 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Unione dei Comuni della Val Vibrata, Италия

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