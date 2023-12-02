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Квартиры в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Kaltern an der Weinstrasse - Caldaro sulla Strada del Vino, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Kaltern an der Weinstrasse - Caldaro sulla Strada del Vino, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Romantic apartment with garden and open view on Mendola for sale in Caldaro on the wine road…
€505,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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