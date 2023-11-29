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Замки в Тоскана, Италия

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2 объекта найдено
Замок с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Сиена, Италия
Замок с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Сиена, Италия
Площадь 1 140 м²
Красивый замок находится в Сиене, Тоскана. Отличительной особенностью замка является, то, чт…
€2,50 млн
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Замок 10 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Греве-ин-Кьянти, Италия
Замок 10 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Греве-ин-Кьянти, Италия
Количество спален 10
Площадь 1 400 м²
Великолепный замок находится неподалеку от Кьянти, Тоскана. Замок расположен между Сиеной и …
€18,00 млн
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